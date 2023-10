Grabowski o obniżce stóp procentowych: decyzja całkowicie polityczna

Wiem, co mówią niektórzy kredytobiorcy. Cieszą się. Ale ludzi, którzy mają oszczędności jest wielokrotnie więcej niż kredytobiorców i oni tracą wielokrotnie więcej - w ten sposób decyzję o obniżeniu stóp procentowych przez RPP skomentował w programie "Kropka nad i" w TVN24 Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. - To decyzja całkowicie polityczna - dodał.

Gościem programu "Kropka nad i" był Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Pytany był o decyzję RPP, która zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadnie do poziomu 5,75 procent.

Grabowski: decyzja całkowicie polityczna

Według niego, to "decyzja całkowicie polityczna". - Nie miała żadnej podstawy ekonomicznej. Wiem, co mówią niektórzy kredytobiorcy. Cieszą się. Ale ludzi, którzy mają oszczędności jest wielokrotnie więcej niż kredytobiorców i tracą wielokrotnie więcej - zauważył.

Jak dodał, "łącznie na swoich oszczędnościach z powodu inflacji i zbyt małych stóp procentowych stracili około 250 miliardów złotych, a kredytobiorcy dopłacili z powodu wyższych stóp procentowych do obsługi swoich kredytów około 40 miliardów złotych".

Zaangażowanie w kampanię wyborczą

Bogusław Grabowski mówił, że w USA inflacja w sierpniu 2022 roku wynosiła 9 procent. - Teraz zbito tę inflację do 3,6 procent, a miesiąc wcześniej miała 3,2 procent. Przy tej inflacji mają stopy procentowe 5,5 procent. U nas inflacja jest niby 8,2 procent, a stopy procentowe 5,75 procent - wyjaśnił.

- On (prezes Glapiński - przyp. red) nie rozumie ekonomii. Nie zajmował się makroekonomią, ani polityką pieniężną, tylko historią myśli ekonomicznej. Stąd też pewnie te nawijki podczas jego stand-upów. To nie ma jednak znaczenia, dlatego że on podporządkował politykę pieniężną Jarosławowi Kaczyńskiemu i rządowi. Prowadzi ją tak, żeby sprzyjać rządowi - zauważył.