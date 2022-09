Były członek RPP: jesteśmy na ścieżce, która utrwali inflację na lata

Polityka fiskalna jest cały czas rozluźniana, co stymuluje inflację - powiedział na antenie TVN24 były członek Rady Polityki Pieniężnej Bogusław Grabowski. Według ekonomisty "gospodarka już zaczyna być w stagflacji". - My jesteśmy na ścieżce, która utrwali inflację na lata - podkreślał.

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała o podniesieniu głównej, referencyjnej stopy procentowej o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrośnie z 6,50 do 6,75 procent. Była to już jedenasta podwyżka stóp procentowych w trwającym cyklu.

Pytany o to, czy wczorajsza podwyżka stóp procentowych jest za mała odpowiedział: "oczywiście, że tak". - Ta podwyżka o 0,25, to tak jakby słoń trąbą zabił komara na swoim ciele- stwierdził.

"Budżet rozsypuje pieniądze na lewo i prawo"

- Celem RPP jest doprowadzenie do realizacji celu inflacyjnego, czyli sprowadzenie inflacji do 2,5 proc. Przy takiej dominacji fiskalnej, tak to się w teorii nazywa, gdy budżet rozsypuje pieniądze na lewo i prawo, a polityka pieniężna ogranicza popyt tylko kanałem kredytowym, obniżając podaż kredytu, nie jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej inflacji, chyba że te stopy podniesiemy do poziomów dodatnich realnych, czyli nie wiem, do poziomu 15 procent - mówił.

Stopa referencyjna NBP PAP/Maciej Zieliński

Zdaniem Grabowskiego "polityka fiskalna jest cały czas rozluźniana, co stymuluje inflację". - Pamiętajmy, że z tej inflacji 16 (procentowej - red.), 10 to jest absolutnie popytowa, to jest ta inflacja bazowa, a reszta zależy od tych cen surowców, energetycznych przede wszystkim - ocenił.

- My jesteśmy na rollercoasterze. Inflacja będzie spadała z powodu czynników zewnętrznych, w związku z programem oszczędnościowym Unii Europejskiej, stabilizacją cen na rynku paliw. Inflacja spadnie o parę punktów procentowych, zanim wzrośnie do około 20 procent na początku następnego roku. W tym czasie jednak będzie spadał silnie wzrost gospodarczy. My jesteśmy na ścieżce, która utrwali inflację na lata na poziomie w okolicach 10-8 procent, a wzrost sprowadzi do poziomu niewiele powyżej zera - powiedział.

Według byłego członka RPP "gospodarka już zaczyna być w stagflacji, co oznacza hamowanie tempa wzrostu przy wysokiej inflacji". - Taką gospodarką bardzo trudno jest zarządzać. Trzeba pobudzać ją nie od strony popytowej, obniżając stopy, czy zwiększając deficyt finansów publicznej, ale od strony podażowej. Chodzi o zwiększanie nakładów rynku pracy, deregulację rynku pracy, zachęcanie ludzi do dłuższej pracy, zwiększanie nakładów inwestycyjnych przy malejącym deficycie finansów publicznych. Zwiększamy więc inwestycje, ograniczamy deficyt, czyli inne wydatki konsumpcyjne - tłumaczył.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/ams

Źródło: TVN24