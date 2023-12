Adam Glapiński: w ciągu dwóch lat inflacja dojdzie do celu inflacyjnego NBP

Cieszy nas bardzo postępujący szybko spadek inflacji. Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do naszego celu inflacyjnego - powiedział podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński.

- Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji jest wolniejszy, co naturalne. Jest to w pełni zgodne z naszymi przewidywaniami. Prognozy NBP wskazują, że w następnych kwartałach inflacja w Polsce będzie nadal stopniowo spadać. Ten spadek jest coraz wolniejszy, jak w innych krajach, ale on następuje - powiedział Glapiński.