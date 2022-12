Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców. "Myślę, że taki jest plan"

Rada Polityki Pieniężnej w październiku 2021 roku rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych. W efekcie, w ciągu roku główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. Rada w październiku br. - później również w listopadzie - zdecydowała się jednak utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października ubiegłego roku, nie licząc sierpnia, kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego. Rada Polityki Pieniężnej do tej pory podnosiła stopy procentowe 11-krotnie.