Stopy procentowe bez zmian. "Kosztem będzie dużo wyższa inflacja"

Ryszard Petru: mamy spór w RPP

Zdaniem Petru "kosztem braku podwyżek będzie dużo wyższa inflacja w przyszłości". - Cały rok przyszyły to będzie wysoka inflacja - ocenił. Ekonomista zwrócił uwagę na późne podanie do wiadomości decyzji co do wysokości stóp procentowych, co miałoby być sygnałem, że "ewidentnie jest spór w Radzie". - W Polsce mamy inflację 17,4 proc., stopy poniżej 7 proc. Zobaczmy, jak wygląda inflacja i stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Stopy mają wartość prawie połowy inflacji, która ma tam miejsce - powiedział.