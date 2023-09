"Szokująca" decyzja RPP. "Dbali o stabilność rządów Jarosława Kaczyńskiego"

Dodał, że "ostatnia decyzja, to już nie jest sprzyjanie popytowi, rozwojowi". Jego zdaniem jest to "polityka akomodacji (w stosunku do) działań rządu", a "nie sprzyjaniu stabilności cen".

- To znaczy, jeżeli rząd chce pobudzić popyt, to my (RPP) nie będziemy dla stabilności cen go polityką pieniężną ograniczali, ale będziemy pomagali. Utrzymywali ujemne realne stopy procentowe (poziom stóp minus inflacja - red.), pomagali ekspansji kredytów. Można stworzyć takie wrażenie, że jest co wydawać, że w tym portfelu coś jest, co zostało z tej raty, to można wydać. A jak nie ma, to w razie czego drukujemy, tak jak to było w covidzie - stwierdził były członek RPP.