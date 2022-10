Zaskakująca decyzja RPP. "Traktat sopocki w mocy"

Stopy procentowe bez zmian. "To jeszcze nie jest ich docelowy poziom"

"Stopy bez zmian - tak jak się spodziewaliśmy. Naszym zdaniem to jeszcze nie jest ich docelowy poziom. Nowa projekcja NBP w listopadzie pokaże nowe ryzyka inflacyjne i będzie okazją do rewizji strategii przez RPP. Nie spodziewamy się jednak, by stopy poszły jeszcze dużo wyżej" - stwierdzili na Twitterze analitycy Banku Pekao.

Dodali też: "Komunikat bez jasnej deklaracji końca cyklu, RPP dalej w trybie 'wait and see' (czekamy i obserwujemy - red.). Widzimy się w listopadzie".

Obietnica z molo w Sopocie

- W tej chwili mamy najwyższe stopy procentowe i najwyższą inflację, 15,5 procent (we wrześniu 17,2 proc. - red.) - powiedział szef NBP w nagranej na sopockim molo rozmowie. Dopytywany, czy nie będzie kolejnych podwyżek stóp procentowych, odpowiedział: - Jeśli będzie, to jedna, o 0,25 (punktu procentowego) - stwierdził w kontekście wrześniowego posiedzenia. Miesiąc temu RPP podniosła stopy procentowe właśnie o 25 punktów bazowych.

"To jest zaprzestanie walki z inflacją"

- Widzimy, że to spowolnienie (gospodarcze – red.) nadciąga i Rada Polityki Pieniężnej też musi brać ten element pod uwagę. Natomiast to, co widzieliśmy w ostatnim tygodniu, to były dwa ważne sygnały, które mogły spowodować podwyżki stóp procentowych. Pierwszy sygnał to wyraźne osłabienie złotego wobec kluczowych walut (…). Drugi to (…) odczyty wstępne inflacji, które były wyższe niż spodziewane - stwierdził na antenie TVN24 BiS.