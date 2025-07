Ważna decyzja dla kredytobiorców. "Pewność przekracza nieznacznie rzut monetą"

W środę decyzja RPP

Ekonomiści o ruchach RPP

"W zasadzie tylko ten ostatni czynnik mógłby zniechęcać członków Rady do procedowania kolejnych obniżek kosztu pieniądza. Niemniej i tutaj w ostatnich godzinach nastąpił progres, czego efektem było mocne cofnięcie na cenach ropy naftowej. Tym samym z punktu widzenia danych RPP nie powinna mieć absolutnie żadnego dylematu. Jednocześnie biorąc pod uwagę, iż RPP lubi zaskakiwać rynek, nie można wykluczyć, że w przyszłym tygodniu ujrzymy kolejną obniżkę. Coś co może zniechęcać Radę do drugiej obniżki przed wakacjami to ewentualne obawy o ponowną eskalację działań zbrojnych między Izraelem a Iranem. Z tego powodu, analizując głosy gremium, bazowo zakładamy brak zmian stóp w lipcu, a kolejną obniżkę widzimy we wrześniu. Pewność tej prognozy przekracza nieznacznie rzut monetą" - komentowali analitycy.