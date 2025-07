Lipcowa obniżka stóp procentowych może być początkiem cyklu łagodzenia polityki pieniężnej - mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki w rozmowie z agencją Bloomberg. Jego zdaniem, jeśli dane makroekonomiczne na to pozwolą, do końca 2025 roku możliwe są jeszcze dwie obniżki stóp procentowych.

Kotecki wskazał, że cykl zapoczątkowany lipcową obniżką stóp może być kontynuowany we wrześniu lub październiku, a następnie w przyszłym roku, "w zależności od napływających danych i innych informacji".

Ludwik Kotecki o inflacji

Kotecki: widziałbym miejsce na dwie obniżki

- Jeśli dalsze dane potwierdzą to, co obecnie obserwujemy, to jest że inflacja spowolni wraz z umiarkowanym wzrostem gospodarczym, osobiście nadal widziałbym miejsce na dwie obniżki stóp o 25 punktów bazowych w tym roku - powiedział Kotecki.