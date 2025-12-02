Stopy procentowe w Polsce. Tak prognozuje "większość banków"

Adam Glapiński: to nie były łatwe decyzje, pod ogromną presją polityczną i medialną Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Zdaniem Antoniaka "Rada Polityki Pieniężnej na grudniowym posiedzeniu obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych". - Mieliśmy taką prognozę już wcześniej, ale po danych o inflacji w listopadzie zauważyłem, że obecnie zdecydowana większość banków prognozuje obniżkę stóp w grudniu – dodał.

Inflacja poniżej celu NBP

W piątek GUS opublikował szybki szacunek inflacji w listopadzie. Z danych GUS wynika, że inflacja w ubiegłym miesiącu spadła do 2,4 proc. z 2,8 proc. w październiku. Tym samym jest poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 proc. (z dopuszczalnym odchyleniem w górę i w dół o 1 pkt. proc.).

- Jest jeszcze szansa na kolejną obniżkę stóp w styczniu, a potem zapewne nastąpi przerwa - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego.

- Później kolejnych dostosowań można się spodziewać w marcu, a także w maju - dodał.

Konferencja prezesa NBP

Dodał, że z punktu widzenia prognozowania kolejnych obniżek stóp procentowych bardzo ważna będzie konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego. Konferencja jest zaplanowana na czwartek, a więc dzień po zakończeniu posiedzenia RPP.

- Podczas konferencji prasowej prezes NBP może powie, jakie są nastroje w RPP. Generalnie jednak widać, że perspektywy inflacji na przyszły rok się poprawiają i że pozostanie ona na niskim poziomie – powiedział Adam Antoniak.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 4-5 listopada 2025 r. obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych (pb), w tym referencyjną do poziomu 4,25 proc.

RPP obniżyła wcześniej w 2025 r. stopy w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz maju br. o 50 pb. Łącznie w całym 2025 r. RPP obniżyła koszt pieniądza o 150 pb.

