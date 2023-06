Adam Glapiński wrócił "do słynnej rozmowy na molo". Jest deklaracja prezesa NBP

Adam Glapiński podczas środowej konferencji prasowej podkreślał, że Rada Polityki Pieniężnej to ciało kolegialne. - Nic państwu nie powiedziałem nigdy - wbrew temu, co niektórzy sugerują - innego niż otrzymuję z analiz ekonomicznych banku. Nawet jak powiedzą coś, co jest sprzeczne z moją intuicją, to ja muszę powiedzieć to, co oni mówią, bo oni to lepiej badają, na co dzień, wiele godzin, modelowo itd. Ja jestem po prostu ekonomistą, czytam, mam intuicję, rozmawiam z ministrami, przedsiębiorcami - tłumaczył szef banku centralnego.