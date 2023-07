To wpłynie na wysokość rat kredytów. Ekonomiści stawiają sprawę jasno

Wszystko wskazuje na to, że obniżki stóp procentowych można się spodziewać we wrześniu - uważa większość ekonomistów, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa. Rada Polityki Pieniężnej na lipcowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Ekonomiści spodziewają się obniżki

Wskazał na słowa Glapińskiego o tym, że inflacja we wrześniu może być jednocyfrowa, co - według analityka - daje nadzieję na obniżkę stóp procentowych już we wrześniu, a nie w październiku, listopadzie jak pierwotnie zakładano. - W takim scenariuszu rosłoby prawdopodobieństwo, że przed końcem roku stopy zostałyby obniżone nie raz, a dwukrotnie, do 6,25 proc. - uważa Kamil Pastor.