Z kraju Stopnie alarmowe w Polsce. Premier podpisał nowe zarządzenia Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Premier apeluje do Karola Nawrockiego ws. podpisu pod ustawą wprowadzającą zmiany w podatkach Źródło wideo: YouTube/Donald Tusk - kanał oficjalny Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Zgodnie z zarządzeniami premiera wszystkie dotychczasowe stopnie alarmowe pozostaną w mocy do końca lutego 2027 roku. Trzeci stopień CHARLIE na kolei wprowadzono po aktach sabotażu, do których doszło w listopadzie ubiegłego roku.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194) podpisał zarządzenia:



▪️nr 63 z dnia 26.11.2026 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na… pic.twitter.com/4NZzg2NT9p — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 27, 2026 Rozwiń

Które stopnie alarmowe przedłużono?

Do 1 marca 2027 roku przedłużono obowiązywanie:

drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terytorium całego kraju;

drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terytorium całego kraju;

drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.

Co oznacza stopień BRAVO?

BRAVO jest drugim stopniem w czterostopniowej skali alarmowej. Wprowadza się go w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel ewentualnego ataku nie został jeszcze zidentyfikowany. W praktyce oznacza to, że służby oraz administracja publiczna muszą zachować szczególną czujność. Możliwe jest między innymi zwiększenie kontroli osób, pojazdów i budynków publicznych, a także wzmocnienie ochrony obiektów uznawanych za szczególnie ważne.

BRAVO-CRP również jest drugim z czterech stopni alarmowych, jednak dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Jego obowiązywanie oznacza konieczność prowadzenia wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Instytucje są zobowiązane między innymi do zwiększonej kontroli działania systemów oraz szybkiego reagowania na potencjalne cyberataki.

Stopień CHARLIE na liniach kolejowych

CHARLIE jest trzecim stopniem w czterostopniowej skali i najwyższym spośród obecnie obowiązujących w Polsce. Został utrzymany na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. Wprowadzenie tego stopnia wiąże się m.in. z całodobowymi dyżurami osób odpowiedzialnych za uruchamianie procedur antyterrorystycznych, zwiększeniem nadzoru nad obiektami oraz ograniczeniem dostępu do miejsc objętych ochroną. Służby i zarządcy infrastruktury mają także obowiązek szczegółowego kontrolowania pojazdów, osób i przesyłek.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, premier po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.