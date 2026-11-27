Stopnie alarmowe w Polsce. Premier podpisał nowe zarządzenia
Zgodnie z zarządzeniami premiera wszystkie dotychczasowe stopnie alarmowe pozostaną w mocy do końca lutego 2027 roku. Trzeci stopień CHARLIE na kolei wprowadzono po aktach sabotażu, do których doszło w listopadzie ubiegłego roku.
Które stopnie alarmowe przedłużono?
Do 1 marca 2027 roku przedłużono obowiązywanie:
- drugiego stopnia alarmowego BRAVO na terytorium całego kraju;
- drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terytorium całego kraju;
- drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
- trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Co oznacza stopień BRAVO?
BRAVO jest drugim stopniem w czterostopniowej skali alarmowej. Wprowadza się go w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, gdy konkretny cel ewentualnego ataku nie został jeszcze zidentyfikowany. W praktyce oznacza to, że służby oraz administracja publiczna muszą zachować szczególną czujność. Możliwe jest między innymi zwiększenie kontroli osób, pojazdów i budynków publicznych, a także wzmocnienie ochrony obiektów uznawanych za szczególnie ważne.
BRAVO-CRP również jest drugim z czterech stopni alarmowych, jednak dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Jego obowiązywanie oznacza konieczność prowadzenia wzmożonego monitoringu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Instytucje są zobowiązane między innymi do zwiększonej kontroli działania systemów oraz szybkiego reagowania na potencjalne cyberataki.
Stopień CHARLIE na liniach kolejowych
CHARLIE jest trzecim stopniem w czterostopniowej skali i najwyższym spośród obecnie obowiązujących w Polsce. Został utrzymany na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. Wprowadzenie tego stopnia wiąże się m.in. z całodobowymi dyżurami osób odpowiedzialnych za uruchamianie procedur antyterrorystycznych, zwiększeniem nadzoru nad obiektami oraz ograniczeniem dostępu do miejsc objętych ochroną. Służby i zarządcy infrastruktury mają także obowiązek szczegółowego kontrolowania pojazdów, osób i przesyłek.
Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, premier po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie premiera.