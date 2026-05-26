Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera

|
Donald Tusk
Premier: musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/EPA/PAP
We wtorek premier podpisał zarządzenia przedłużające do 31 sierpnia 2026 roku obowiązywanie stopni alarmowych: drugiego stopnia alarmowego BRAVO i drugiego stopnia BRAVO-CRP w całym kraju oraz drugiego stopnia BRAVO dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP i trzeciego stopnia CHARLIE na części linii kolejowych - poinformowało we wtorek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zgodnie z podpisanym zarządzeniem do końca sierpnia 2026 roku przedłużono obowiązywanie czterech stopni alarmowych. Trzeci stopień CHARLIE został wprowadzony po akcjach sabotażu na polskiej kolei w listopadzie ubiegłego roku.

Stopnie alarmowe

Przedłużone zostały:

  • drugi stopień zagrożenia BRAVO oraz drugi stopień zagrożenia BRAVO-CRP, które obowiązują na terytorium całego kraju,
  • drugi stopień zagrożenia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. W praktyce służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

BRAVO-CRP jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Z kolei stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
TVN24
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Rządowe Centrum BezpieczeństwaDonald Tusk
Natalia Kieszek
Natalia Kieszek
Wydawczyni działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
TVN24
Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce
Tragedia na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy od lat walczyli o szlaban
TVN24
Siniak na prawej dłoni Trumpa
Trump przejdzie badania. Zwracają uwagę na jego ręce i "nieobliczalne zachowanie"
TVN24
PLAC
Skandal w Paryżu. "Fala zatrzymań" pracowników żłobków, przedszkoli i szkół
TVN24
Klatka kluczowa-456760
Tragedia w Belgii. Zderzenie pociągu i autobusu szkolnego, są ofiary
TVN24
LAURA-2
Polka "zatrzymana", "nie ma z nią kontaktu". MSZ zabiera głos
TVN24
Moment kradzieży klimatyzatora
Zagadka znikających klimatyzatorów rozwiązana
WARSZAWA
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
TVN24
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
TVN24
Zbigniew Kapiński
"Sam powiedział, że jest doskonałym przykładem neosędziego"
TVN24
Wybita szyba w autobusie
Nie chciał wyjść z autobusu, wybił szybę. Okazało się, że był poszukiwany
WARSZAWA
Wypadek w Wilkowie Polskim
Jechał za szybko, nie opanował auta. Zginął, a trzymiesięczne dziecko w szpitalu
TVN24
Stanisław Kracik
Premier potwierdził, kto będzie komisarzem w Krakowie
TVN24
STP Kabaty
W nocy weszli na teren metra, chcieli pomalować wagony. Interweniowała ochrona i policja
WARSZAWA
Czterech nastolatków dręczyło rówieśników
Czterech nastolatków kazało dwóm innym kopać grób. Uważają, że to normalne
TVN24
Donald Tusk
Premier o "dziejowej chwili". W środę podpisanie ważnego traktatu
TVN24
System Patriot
"Mamy wstępną zgodę USA, by produkować rakiety do systemów Patriot"
TVN24
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
TVN24
EN_01662405_0088
Prezydent zdecydował wbrew opinii prezesa. "Miał ograniczony wybór"
TVN24
Przemysław Czarnek
"Słyszałam, że to bardzo poważna kandydatura. To by było w stylu PiS-u"
TVN24
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
Ze świata
29-latka próbowała przekupić policjantów
Po awanturze wsiadła za kółko z dwoma promilami. Chciała przekupić policję
TVN24
TANKOWANIE-STACJA-shutterstock_2063966330
Takie będą ceny paliw w środę. Są nowe wytyczne
Moto
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Rządowa aplikacja bije rekordy. Skorzystały miliony użytkowników
Z kraju
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
TVN24
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki
Ze świata
podcast1-20260526-085835-News Michalskiego-C1-0002
0 złotych za kilometrówki. Posłanka: z tym są same kłopoty
TVN24
Urząd Miasta Krakowa
Ruszyła giełda nazwisk. Kto będzie nowym prezydentem Krakowa?
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica