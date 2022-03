Stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całej Polski. Jest kolejne przedłużenie

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na terytorium całego kraju do 31 marca - podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

"Premier @MorawieckiM podpisał zarządzenia przedłużające drugi stopień alarmowy (BRAVO) na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopnie będą obowiązywały do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59" - czytamy we wpisie RCB na Twitterze.