Stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie Polski. Jest decyzja

W poniedziałek od godziny 21.00 w Polsce obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE-CRP - poinformował Janusz Cieszyński, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. "Ma to związek z sytuacją na Ukrainie i działaniami, które obserwujemy w polskiej cyberprzestrzeni" - wyjaśnił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy ALFA–CRP.

Stopień CHARLIE-CRP - co to oznacza?

- Oznacza to przede wszystkim, że osoby, które odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa systemów, będą zobowiązane wdrożyć wyższy poziom procedur bezpieczeństwa m.in. wprowadzić całodobowe dyżury administratorów oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów. Dodatkowo niezbędne będzie wykonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich ewentualnego wykorzystania - podkreślił pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa.

- Chcemy przygotować się na wszystkie możliwe sytuacje i zadbać o to, aby nasza infrastruktura, jeżeli chodzi o systemy informatyczne, była gotowa na wszelkie ewentualności - powiedział Cieszyński.

Jak zaznaczył, rząd na ten moment zakłada, że ten podwyższony stopień zagrożenia alarmowego będzie obowiązywał do przyszłego piątku, 4 marca, "natomiast jak zawsze w takich sytuacjach ten okres jest dostosowany do rozwoju sytuacji". - Jeżeli coś się będzie miało w tej sprawie zmieniać, będziemy oczywiście o tym informować - zapewnił minister.

O decyzji Cieszyński poinformował też na Twitterze. "Od 21 na terenie Polski obowiązuje stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Ma to związek z sytuacją na Ukrainie i działaniami, które obserwujemy w polskiej cyberprzestrzeni. Do 4 marca obowiązywać będą podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT" - napisał.