Liczba bezrobotnych w Polsce przekroczyła milion. Nowe dane z rynku pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. wyniosła 72,2 tys. i była o 14 tys., czyli o 24 proc. wyższa niż w kwietniu br. - Wzrost liczby ofert w maju miał miejsce we wszystkich województwach. W obecnej sytuacji na rynku pracy jest to niewątpliwie optymistyczny prognostyk na przyszłość. Dodatkowo, mimo panującej epidemii są branże, w których brakuje rąk do pracy i firmy, które prowadzą rekrutacje - zaznacza minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Najnowsze dane z rejestru CEIDG z początku czerwca br. pokazują, że mamy obecnie 2,48 mln aktywnych działalności gospodarczych. To o ok. 2 tys. więcej niż 11 marca br., czyli w dniu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego związanego z COVID-19. Aktualny stan aktywnych działalności gospodarczych jest wyższy również od tego z początku 2020 r., kiedy własną działalność gospodarczą prowadziło 2,46 mln firm - wskazuje MRPiPS. - To bardzo dobre wieści, które pokazują, że polscy przedsiębiorcy odnajdują się w nowej rzeczywistości, a nasza gospodarka zaczyna stopniowo wychodzić na prostą – komentuje minister Maląg. Resort zwraca uwagę, że także najnowsze kwietniowe dane Eurostatu pokazują stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia wyniosła 2,9 proc., tyle samo co w marcu i był to po Czechach (2,1 proc.) drugi najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej. W tym czasie średnia stopa bezrobocia dla krajów unijnych wzrosła z 6,4 proc. w marcu do 6,6 proc. w kwietniu.