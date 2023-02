Najnowsze dane o rynku pracy. Więcej nowych bezrobotnych

Stopa bezrobocia w styczniu 2023 roku wyniosła 5,5 procent wobec 5,2 procent miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). To więcej niż wcześniejsze oczekiwania ekonomistów.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 857,6 tys. wobec 812,3 tys. osób miesiąc wcześniej. Resort rodziny i polityki społecznej szacował wcześniej, że stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 5,5 proc.

Bezrobocie w Polsce w styczniu 2023 roku

"W województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,1 proc. w wielkopolskim do 9,3 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach, w tym w największym stopniu w warmińsko-mazurskim (o 0,6 p.proc.) oraz świętokrzyskim (o 0,5 p.proc.). W skali roku natężenie bezrobocia zmniejszyło się we wszystkich województwach, w tym najbardziej w podkarpackim (o 0,9 p.proc.) oraz świętokrzyskim (o 0,8 p.proc.)" - napisano raporcie GUS.