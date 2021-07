Przerwa w tyskiej fabryce. "Nie jest możliwa produkcja samochodów"

W fabryce koncernu Stellantis w Tychach rozpoczęła się przerwa produkcyjna. Powodem są zakłócenia w dostawach komponentów do produkcji samochodów.

Tradycyjna zbiorowa przerwa urlopowa w zakładzie w Tychach, gdzie wytwarzane są m.in. fiaty 500, ma rozpocząć się 26 lipca i potrwać do 8 sierpnia. Jednak - jak wynika z opublikowanego w piątek komunikatu dyrekcji fabryki, adresowanego do pracowników - realnie zakład wstrzymał pracę od początku lipca, zaś jej wznowienie w kolejnych dwóch tygodniach zależy od rozwoju sytuacji w zakresie dostaw półprzewodników.

- Przyczyną przestoju są kłopoty z dostawami półprzewodników, niezbędnych m.in. w systemach sterowania pracą silnika oraz systemach bezpieczeństwa. Jesteśmy w tym zakresie uzależnieni od dwóch dostawców. Problem, obserwowany już od dłuższego czasu, jest ogólnoświatowy i dotyka nie tylko branży motoryzacyjnej - wyjaśnił w piątek rzecznik należącej do koncernu Stellantis spółki FCA Poland, Rafał Grzanecki.

Przerwa produkcyjna fabryce w Tychach

Jak podano w komunikacie adresowanym do załogi, planowany przestój wiąże się "z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów". W ostatnich miesiącach przedstawiciele różnych firm branży motoryzacyjnej informowali, że pandemia zakłóciła łańcuchy dostaw, a wiele z nich nie wróciło dotąd do normy. Braki półprzewodników, oprócz motoryzacji, dotknęły także m.in. producentów gospodarstwa domowego czy elektroniki.