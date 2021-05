Stek z krokodyla z salmonellą. Sprzedano całą partię

"W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w określonej poniżej partii produktu „Stek z krokodyla”, 250 g, mrożony, wykryto bakterie salmonella. Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy" - napisano w komunikacie.