Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"

20250630
Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji
W poniedziałek, 21 października, w warszawskim hotelu Crowne Plaza rozpoczęła się trzecia edycja konferencji "BCC For the Future: Liderzy Jutra". Dyskusje mają dotyczyć między innymi wyzwań nowoczesnego przywództwa, kompetencji przyszłości, a także zarządzania przedsiębiorstwem w okresach niepewności. TVN24 BiS jest patronem medialnym wydarzenia.

"BCC For The Future - Liderzy Jutra" to wydarzenie dedykowane liderom, menedżerom, coachom oraz przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać nowoczesne przywództwo i zyskać przewagę w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Konferencja oferuje przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentację najnowszych trendów, a także dyskusje z ekspertami.

Podczas dwóch dni wydarzenia odbędą się liczne sesje tematyczne i panele dyskusyjne. Otwierający panel "Efektywność biznesowa i osobista – jak skutecznie zarządzać zmianą?" poprowadzi Jacek Goliszewski, prezes BCC.

Rusza "BCC For the Future"

Wśród potwierdzonych prelegentów "BCC For the Future: Liderzy Jutra" znaleźli się m.in.: Magdalena Kotlarczyk – Country Director Google Poland, Iwona Szylar – Dyrektor Generalna Microsoft Polska, Przemysław Koch – Członek Zarządu VeloBank S.A., Arkadiusz Krupicz – Co-founder & Country Manager Pyszne.pl, Dariusz Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności (BLIK), Tomasz Suchański – CEO Żabka Polska, Kasia Kieli – President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, Zenon Ziaja - założyciel i prezes Ziaja Ltd, a także przedstawiciele administracji publicznej i środowiska naukowego.

Główne ścieżki tematyczne wydarzenia to:

  • Efektywności biznesowej i osobistej,
  • Roli AI w grze o przyszłość biznesu,
  • Transformacji cyfrowej,
  • Wybranych strategii zarządzania,
  • Funduszy unijnych,
  • Wykorzystania neuronauki w biznesie.

Gościem specjalnym pierwszego dnia konferencji będzie były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Pierwszy dzień wydarzenia zostanie zwieńczony galą wręczenia nagród "Wizjoner Polskiej Gospodarki im. Marka Goliszewskiego" za predukrorskie techniki i technologie przemysłowe, innowacyjne produkty, innowacyjne usługi, nowatorskie rozwiązania i koncepcje zarządzania, a także innowacyjny statrup.

TVN24 BiS jest patronem medialnym wydarzenia.

Czym jest BCC?

BCC to organizacja pozarządowa, która zrzesza polskich przedsiębiorców i pracodawców. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów.

Działalność BCC obejmuje organizację szkoleń, konferencji i konkursów, takich jak "Lider Polskiego Biznesu". Założycielem Klubu i jego pierwszym prezesem w latach 1991-2022 był Marek Goliszewski.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: BCC

