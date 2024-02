Prezes Polskich Portów Lotniczych odwołany

Rada nadzorcza Polskich Portów Lotniczych (PPL) odwołała Stanisława Wojterę z funkcji prezesa. Oddelegowała także przewodniczącego rady Łukasza Chaberskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa.

Polskie Porty Lotnicze

1 kwietnia 2023 roku Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" przekształciło się w jednoosobową spółkę akcyjną i zmieniło nazwę na Polskie Porty Lotnicze S.A. Miało to to związek z wejściem w życie 2 października 2022 roku ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczęła proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK.