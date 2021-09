Hotelarze czekają na rekompensaty za stan wyjątkowy. "Niektórzy już teraz nie mają środków na życie"

Hotele bez gości

Zaorska podkreśliła, że nie ocenia tego, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego jest potrzebne czy nie. - O tym decyduje rząd i nie nam to oceniać, ale rekompensaty za utracone dochody powinny zostać przyznane, bo niektórzy już teraz nie mają środków na życie - wskazała.

Podobna sytuacja jest w Krynkach. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z przedsiębiorców, w miejscowości od wprowadzenia stanu wyjątkowego w hotelach nie ma gości, choć ludzie dzwonią i pytają o pokoje. - Sądzę, że będziemy wnioskowali o rekompensaty. We wrześniu zawsze mieliśmy pełne obłożenie, więc jest to dla nas ogromna strata - zauważył przedsiębiorca.

Podlasie "było bezpieczne, jest bezpieczne i będzie bezpieczne"

Z kolei Marek Czarny, właściciel Hotelu "Białowieski", drugiego co do wielkości hotelu w Białowieży, ocenił, że rekompensaty "są właściwym i szybkim działaniem rządu". Zwrócil jednak uwagę na potrzebę utworzenia specjalnego funduszu, który byłby wykorzystany na przywrócenie pozytywnego wizerunku Podlasia.

- Została wytworzona w stosunku do Podlasia pewnego rodzaju atmosfera cudzoziemców przekradających się przez zieloną granicę, ludzi koczujących w zagajnikach, obecności policji, straży granicznej, budowy płotów. Abstrahując od jakiejkolwiek oceny zasadności tych działań - bo sądzę, że strona rządowa ma do ich prowadzenia swoje podstawy - ta atmosfera idzie w Polskę, do potencjalnych klientów, nie tylko wrześniowych, ale październikowych, listopadowych, grudniowych - ocenił Czarny.