Stan wyjątkowy przy granicy. Premier: projekt w sprawie rekompensat jest już gotowy

Rekompensaty dla przedsiębiorców - jak będą wypłacane?

Dodał, że "chcemy, że było to co najmniej 60 proc. średniego przychodu za ostatnie trzy miesiące, kiedy stan wyjątkowy nie obowiązywał". - Były to miesiące letnie, a więc ten przychód był na poziomie relatywnie wyższym. Jest to korzystne, a nawet na pewno korzystne dla przedsiębiorców - mówił. - Nie chcemy, by ponieśli oni jakąkolwiek stratę, chcemy w 100 proc. skompensować im ten ubytek dochodów - stwierdził szef rządu.