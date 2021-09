Stan wyjątkowy przy granicy może uderzyć w biznesy. Co z odszkodowaniem?

We wtorek Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma on obowiązywać przez 30 dni w pasie przygranicznym i objąć 115 miejscowości na Podlasiu i 68 na Lubelszczyźnie. W projekcie uchwały napisano, że ma to związek z "wyjątkowym charakterem oraz nadzwyczajną skalą presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej". Na granicy, w okolicach miejscowości Usnarz Górny, od ponad trzech tygodni koczuje grupa migrantów.