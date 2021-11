Firmy turystyczne na Podlasiu liczą straty. "Zastanawiamy się, co z okresem świątecznym"

Jak powiedział PAP wiceprezes Podlaskiego Oddziału PIT Eugeniusz Ławreniuk, przedsiębiorcy których objęła ogłoszona we wrześniu strefa stanu wyjątkowego, stracili 100 proc. gości. - Oni na szczęście mają prawo do rekompensaty w wysokości 65 proc. miesięcznego przychodu z letnich miesięcy. Firmy spoza obszaru zamkniętego, mimo że też straciły połowę rezerwacji, do żadnego odszkodowania prawa nie mają - zaznaczył.

Stan wyjątkowy na granicy. Turystyka liczy straty

- Teraz czekamy do formalnego zakończenia stanu wyjątkowego, który ma nastąpić 2 grudnia br. i zobaczymy, co będzie dalej - dodała prezes Podlaskiego Oddziału PIT Katarzyna Turosieńska. - Obserwując rozwój sytuacji na granicy, podejrzewamy, że stan wyjątkowy w jakieś formie będzie wydłużony - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że sama pandemia zdziesiątkowała nieco podlaską branżę turystyczną, co również odczuła Izba, do której aktualnie należy ponad 20 firm. Według danych GUS w 2019 r. na Podlasiu funkcjonowało 286 turystycznych obiektów noclegowych oferujących ok. 15 tys. miejsc. Ławreniuk dodał, że do tego trzeba doliczyć ok. 90 biur podróży oraz firmy przewozowe.