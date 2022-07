Inwestycja warta 3 miliardy złotych. Ruszyła budowa fabryki na Podkarpaciu

Fabryka SK Nexilis w Stalowej Woli. Jacek Sasin o inwestycji

Podkreślił, że obecnie związki gospodarcze między Polską a Koreą są bardzo silne. W tym kontekście wymienił wspólne inwestycje realizowane przez spółki Skarbu Państwa, w tym m.in. przez Orlen czy Grupę Azoty, która w Policach buduje zakład, wykonawcą jest firma z Korei. W ocenie Sasina ważne jest również to, że fabryka powstaje w tej części kraju. Minister aktywów państwowych przekonywał, że rząd nadal będzie wspierał te obszary, które są biedniejsze, tak aby powstawały takie inwestycje, jak ta w Stalowej Woli. Wicepremier podziękował zarządowi SKC (koncern, do którego należy SK Nexilis), że zdecydował się zainwestować w Polsce, w Stalowej Woli. - Wiemy, że konkurencja była duża. To jest też dobry przykład tego, że kiedy są dobre projekty, kiedy będziemy dobrze przygotowani, kiedy dobrze współpracujemy, wówczas jesteśmy atrakcyjnym miejsce do inwestycji – mówił Sasin. Wyraził nadzieję, że inwestycja SK Nexilis przyczyni się do kolejnych inwestycji firm z sektora nowych technologii. - Obiecuję, że będziemy wspierać takie inwestycje - zadeklarował Sasin. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który także był obecny na uroczystości, powiedział, że w pobliskim Nisku będzie zaczynała się droga ekspresowa S74, która będzie łączyła się z autostradą A2. - Ten region będzie niedługo znakomicie skomunikowany - dodał.