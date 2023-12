Wicemarszałkini Sejmu przeprasza zwolnionych prezesów stadnin. "Robota na zgliszczach"

- Zaprosiłam do swojego gabinetu najważniejszych ludzi w Polsce, którzy zajmowali się kiedyś hodowlą koni arabskich. Czułam odpowiedzialność, żeby przeprosić ich w imieniu państwa polskiego za to, co działo się w ostatnich latach, bo PiS przecież tego nie zrobi. O zwolnieniu tych osób decydowali przedstawiciele ówczesnego rządu, czyli właśnie państwa. Później przez lata szargali ich opinie. I za to właśnie czułam się w obowiązku powiedzieć "przepraszam" - mówi "Wyborczej" Dorota Niedziela, wicemarszałkini Sejmu z Koalicji Obywatelskiej.