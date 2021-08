Słynne polskie stadniny w trudnej sytuacji. "Tak źle nie było jeszcze nigdy"

Polskie stadniny koni arabskich poniosły w 2020 roku dotkliwe straty, a do jednej z nich ponownie wprowadzono kontrowersyjnego prezesa - informuje "Rzeczpospolita". Dziennik podaje, że Stadnina Koni Janów Podlaski była w zeszłym roku "3 miliony 530 tysięcy złotych na minusie".

Trudna sytuacja finansowa stadniny w Janowie Podlaskim

"Skomorowski był jednym z wielu kolejnych prezesów stadniny, której wyniki poleciały w dół. Rok 2015, ostatni przed odwołaniem Treli, zakończyła ona z zyskiem aż 3 mln 200 tys. zł, który zawdzięczała rekordowej aukcji koni Pride of Poland. Na koniec 2016 r. miała jeszcze 81 tys. zł na plusie, potem zaczęła przynosić straty: w 2017 r. 1 mln 640 tys. zł, w 2018 r. – 3 mln 170 tys. zł, a w 2019 r. – 1 mln 250 tys. zł" - przypomniano na łamach "Rz", dodając, że w 2020 r. "strata była jeszcze większa", choć "uzyskany wynik spowodowany był czynnikami niezależnymi od spółki".

Stadniny koni arabskich w trudnej sytuacji - wpływ pandemii COVID-19

- Sprzedaż koni wystawionych na aukcję Pride of Poland nie przyniosła zamierzonych wyników, a długotrwałe załamanie na rynku koni spowodowało uzyskanie niższych przychodów z ich sprzedaży - wyjaśnił p.o. prezesa stadniny Lucjan Cichosz, cytowany w artykule.

Stadnina koni w Michałowie - nowy prezes

"Od ubiegłego tygodnia ma ona nowego p.o. prezesa. To... Marek Skomorowski, ten sam, który w 2016 r. zapewniał, że konie to będzie jego życiowa pasja" - czytamy w artykule. Jak przypomniano, "dotąd p.o. szefa SK Michałów był Marek Romański".

Sobieszak przypomniała, że Skomorowski odszedł z Janowa "po śmierci dwóch klaczy należących do Shirley Watts, żony perkusisty The Rolling Stones". "Zdaniem specjalistów zwłaszcza śmierć drugiej z nich, Amry, mogła mieć związek z błędną decyzją prezesa" - czytamy w "Rz".

- Wysłano ją na poród do kliniki do Warszawy, choć zgodnie z zasadami zootechniki kobyła powinna rodzić na miejscu. Przewożenie klaczy zarówno wysokoźrebnej, jak i zaraz po wyźrebieniu, zwiększa ryzyko komplikacji zdrowotnych - wyjaśnił Marek Szewczyk.

Alina Sobieszak zwróciła uwagę, że "powołanie Marka Skomorowskiego przypadło w niefortunnym momencie, bo na tydzień przed Narodowym Czempionatem i aukcją Pride of Poland". - Aukcja często wymaga od prezesa podejmowania szybkich decyzji co do warunków sprzedaży koni - podkreśliła.