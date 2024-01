"Intensywny okres" w sprawie kamieni milowych. "Mamy przygotowane dwa projekty ustaw"

Kluczowa kwestia to praworządność

Bodnar zapewnił, że rząd jest w stałym dialogu z Komisją Europejską i przygotowuje się do zmian legislacyjnych. - Okres świąteczny był dla nas bardzo intensywny. Mamy przygotowane dwa projekty ustaw. Przygotowujemy się na optymalny moment rozpoczęcia dialogu społecznego, jeśli chodzi o te ustawy, które są związane z kamieniami milowymi, ale dotyczą też innych kwestii kluczowych w kontekście praworządności - wskazał szef MS. KE na początku czerwca 2022 r. zaakceptowała polski KPO, co miało być krokiem w kierunku wypłaty przez UE środków z Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy

Polska złożyła pierwszy wniosek o płatność z KPO do Komisji Europejskiej w grudniu 2023 r. - jego wartość to 6,9 mld euro. Krajowy Plan Odbudowy to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.