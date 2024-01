Środki z Funduszu Sprawiedliwości wstrzymane. Wiceministra o dalszych krokach

Wstrzymanie wypłat z Funduszu Sprawiedliwości

Wytłumaczyła, że ta kontrola "ma na celu zbadanie prawidłowości gospodarki i gospodarowania finansami Funduszu Sprawiedliwości". Wskazała przy tym, że "są to środki publiczne w bardzo dużej wysokości, bo rocznie średnio jest to 300 do 400 milionów złotych".

- Fundusz Sprawiedliwości służy bardzo konkretnym celom. To jest fundusz celowy, jest to wyjątek od zasady jednolitości budżetu państwa. W tym tygodniu zajmuje się Sejm i Senat budżetem państwa. Więc warto podkreślić, że wszystkie wydatki z budżetu państwa, co do zasady, powinny być w tej ustawie budżetowej, ale są wyjątki. I tym wyjątkiem jest Fundusz Sprawiedliwości. On ma służyć osobom w potrzebie. On ma służyć osobom, które są pokrzywdzone przestępstwem, świadkom. Osobom, które opuszczają zakłady karne. A nie innym celom - mówiła.