Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"

Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Środki z KPO na inwestycje tramwajowe w Warszawie
Źródło: TVN24
W 2026 roku do Polski trafi rekordowe 180 miliardów złotych z unijnych funduszy, z czego aż 120 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy – zapowiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Rząd liczy, że środki staną się jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego i pomogą nadrobić wieloletni deficyt inwestycji względem średniej Unii Europejskiej.

W 2026 r. do Polski wpłynie 180 mld zł, w tym 120 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - poinformowała w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że Polska potrzebuje inwestycji, a wskaźnik inwestycji do PKB jest u nas niższy od średniej UE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Renata Janik, marszałkini województwa świętokrzyskiego
Umowa z firmą zięcia i dwa aneksy. Renata Janik nie pamięta
Piotr Szostak
shutterstock_2485734569_1
Po roku diagnoz czas na terapię. Co dalej z polską ochroną zdrowia
Piotr Wójcik
Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?
Zespół autorów
Bartosz ChyżEwelina KwiatkowskaGabriela Sieczkowska

"Absolutny rekord"

"180 mld zł - 120 mld z KPO i 60 mld z innych funduszy UE spłynie do Polski w właśnie rozpoczynającym się 2026 r. To absolutny rekord od czasu, kiedy weszliśmy do Unii. Polska gospodarka potrzebuje inwestycji. W 2024 r. wskaźnik inwestycji do PKB wyniósł u nas zaledwie 16,9 proc., przy średniej UE ponad 21,3 proc. W sąsiednich Czechach było to 25,5 proc. Podobnie sytuacja wyglądała w poprzednich latach" - przekazała minister we wpisie na portalu X w piątek.

Jej zdaniem inwestycje z KPO będą w 2026 r. jednym z ''głównych motorów napędowych'' polskiej gospodarki, a napływ unijnych funduszy da polskim firmom energię do rozwoju.

Jak wskazała, chodzi tu m.in. o producentów taboru kolejowego, czyli firmy Newag, Pesa Bydgoszcz, Pesa Mińsk Mazowiecki, H. Cegielski, PKP Intercity Remtrak, firmę Budimex, która realizuje projekty drogowe, Unibep (kontrakty na modernizację budynków publicznych), Asseco Poland (projekty cyfryzacji administracji publicznej i e-usług), Comarch (wdrożenia systemów IT dla sektora publicznego i ochrony zdrowia), KGHM Polska Miedź (inwestycje w efektywność energetyczną i technologie niskoemisyjne) oraz Polfa Tarchomin (rozbudowa i modernizacja linii produkcyjnych leków w ramach komponentu zdrowotnego KPO).

"Byłby marazm i zwijanie się Polski"

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że Polska otrzymuje unijne pieniądze dzięki członkostwu w UE i umie ''z tego członkostwa skorzystać''. ''Gdybyśmy z Unii wyszli (jak kuszą różni powielacze rosyjskiej propagandy), nie byłoby ani tych inwestycji, ani rozwoju polskich firm. Nie byłoby też wygenerowanych przez te pieniądze miejsc pracy. Byłby marazm i zwijanie się Polski. Dokładnie tak, jak chce tego Putin'' - dodała.

W drugiej połowie grudnia 2025 r. Polska złożyła szósty i siódmy wniosek o płatność z KPO. 29 mld zł z tych wniosków - jak informowała wówczas szefowa resortu funduszy - ma wpłynąć do Polski w kwietniu br. Pierwszy wniosek o płatność w KPO Polska złożyła 15 grudnia 2023 roku, drugi i trzeci - 13 września 2024 roku, a czwarty i piąty wniosek - 27 grudnia 2024 roku. Ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 r. Jak podała Pełczyńska-Nałęcz, pieniądze z przyszłorocznych wniosków spłyną do Polski w sierpniu i w grudniu 2026 r.

Ostatnia płatność z KPO - 26 mld zł w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność - KE przelała Polsce na początku grudnia 2025 r. Dotychczas w ramach KPO otrzymaliśmy 93 mld zł.

Polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj z tego programu ma uzyskać łącznie ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Środki unijneKPOKatarzyna Pełczyńska-NałęczMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zobacz także:
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
Tech
CNA091626
Klamka zapadła. Znany zakład do likwidacji
Z kraju
Elon Musk
Tesla zdetronizowana. Oto nowy lider rynku samochodów elektrycznych
Moto
Szefowa EBC Christine Lagarde
Tajemnice wynagrodzenia Lagarde. Ile naprawdę trafia na jej konto?
Ze świata
Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale wzrosły
Tutaj mieszkania podrożały najbardziej
Nieruchomości
portfel euro shutterstock_2066875919
Polska noblistka na banknocie euro? Kontrowersje wokół nazwiska
Pieniądze
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska
Warszawa
"Niepokojące" prognozy dla Polski
Z kraju
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Wstrzymana rewolucja w prawie pracy. O co chodzi w reformie
Prawo
Elon Musk
Elon Musk z planem w sprawie implantów mózgowych. "Masowa produkcja"
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Skandalicznie niskie stawki. "Jak są już niepotrzebni, to ich się wyrzuca"
Dla pracownika
Donald Trump
Trump nagle zmienił zdanie. Podpis w ostatniej chwili
Ze świata
Spaghetti al pomodoro
Waszyngton zmienia zdanie w sprawie makaronu
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Opłata w górę. Oto nowe stawki
Pieniądze
Satelita Starlink
Starlink obniży orbitę swoich satelitów
Tech
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu bez mrożenia. Minister komentuje
Pieniądze
shutterstock_2677174445
Chiński gigant może prześcignąć Teslę
Moto
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Kara może sięgnąć 30 tysięcy złotych. Nowe przepisy
Prawo
lusaka zambia - Travel Stock shutterstock_2107644629
Płacą podatki w juanach. Pierwszy taki kraj w Afryce
Ze świata
Kaucja butelki plastikowe
Zmiany w systemie kaucyjnym. Koniec okresu przejściowego
Z kraju
Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki.
Zasiłek pogrzebowy w górę
Pieniądze
Quebec Kanada shutterstock_2133959187
Nie płacą alimentów, stracą prawo jazdy. Nowe przepisy
Ze świata
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Droższe przesyłki, zmiany dla pracowników, rewolucja dla firm
Łukasz Figielski
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Nowa płaca minimalna. Ile na rękę?
Z kraju
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
Z kraju
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
Ze świata
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
Ze świata
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
Z kraju
AdobeStock_573281782
Ta opłata uderzy w portfele Polaków
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wiadomości zachęcające do "zalogowania się". Ministerstwo ostrzega
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica