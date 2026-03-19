Tyle przeciętnie zarabiamy. "Powiało chłodem"

Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 r. wyniosło 9135,69 zł, co oznacza wzrost 6,1 proc. rdr, wobec konsensusu PAP Biznes wzrostu o 6,6 proc.

Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,8 proc., wobec oczekiwanych -0,8 proc.

Średnia pensja. Komentarze

"W lutym powiało chłodem na rynku pracy: płace niżej (6,1proc r/r) niż oczekiwano (6,6 proc.), zatrudnienie stabilnie nisko (-0,8 proc.). Wojna na Bliskim Wschodzie tworzy mocne ryzyko w dół dla obu wskaźników. Docelowo płace w ‘26 około 5,5 proc, zatrudnienie podobnie jak rok temu (-0,8 proc,)" - ocenili w serwisie X analitycy Banku Pekao.

"Więcej stabilności na rynku pracy, gdzie płace wyhamowały w lutym wzrost do 6,1 proc. r/r, a zatrudnienie spadło o 0,8 proc r/r. Patrząc na poniższy wykres można dojść do wniosku, że sektor przedsiębiorstw przy takim wyniku znalazł już poziom równowagi" - ocenili z kolei ekonomiści z mBanku.

Ekonomiści z ING Banku Śląskiego ocenili, że wzrost płac, który ustabilizował się w okolicach 6 proc "stanowi poważniejszego zagrożenia inflacyjnego". "Presja płacowa jest ograniczona, zaś zatrudnienie nadal spada. Rynek pracy stanowi argument za kontynuacją 'cyklu dostosowań' stóp NBP, ale ten został przerwany przez wojnę w Iranie" - napisali eksperci.

Opracowała Paulina Karpińska /kris