Sprzedaż ziemi rolnej w Polsce. Tyle płacono za hektar

Zakaz sprzedaży wyhamował wzrost cen ziemi

Na zahamowanie wzrostu cen wpłynęła ustawa uchwalona 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu. Od tamtej pory podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości z ZWRSP stała się dzierżawa. Warto też przypomnieć, że do 1 maja 2016 r. obowiązywał tzw. okres przejściowy na nabywanie ziemi przez cudzoziemców. Od tego czasu obywatele UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą kupować nieruchomości rolne w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Obywatele z poza UE i EOG muszą posiadać zezwolenie na jej zakup od ministra spraw wewnętrznych (MSWiA). W latach 2016-2022 za zgodą MSWiA sprzedano tym cudzoziemcom łącznie 191,1 ha: w 2016 – 64,78 ha; 2017 – 5 ha; 2018 – 14,19 ha; 2019 – 35,32 ha; 2020 – 21,68 ha; 2021 – 20,5 ha; 2022 – 29,63 ha. Natomiast wszystkim obywatelom innych krajów w latach 2016-2022 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano łącznie 380,21 ha, z tego nieruchomości rolne to zaledwie 48,98 ha, a średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi wyniosła 1,53 ha - podał KOWR. W 2021 r. przedłużono okres wstrzymania sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych o 5 lat, tj. do 30 kwietnia 2026 r. Zakaz ten nie dotyczy gruntów o charakterze nierolnym przeznaczonych na inwestycje oraz nieruchomości o powierzchni do 2 ha.