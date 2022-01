Sprzedawała odkurzacz, straciła ponad 9 tysięcy złotych. Policja ostrzega

"Z ich relacji wynikało, że na jednym z komunikatorów napisały do nich osoby zainteresowane ich ofertą. Transakcja miała się odbyć za pośrednictwem strony internetowej, do której osoby otrzymały link" - czytamy w komunikacie.

Funkcjonariusze apelują, by być czujnym, gdy otrzymamy wiadomość od kupującego, że już wpłacił, bądź wpłaci pieniądze za sprzedawany przedmiot, które można odebrać jedynie poprzez wejście w link i podanie danych karty bankomatowej. "Nie należy podawać numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie. To kod zwany CVV2/CVC2 i nadrukowany jest obok podpisu" - podkreślono.

Oszustwa w internecie

W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ofensywą oszustów. Potwierdzają to dane.

Z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.