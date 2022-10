Są nowe dane o sprzedaży detalicznej. "Rosną wydatki związane z zakupami pierwszej potrzeby"

czytaj dalej

Trudno od prezesa Taurona wymagać, by sprzedawał gaz wielokrotnie taniej niż go kupuje, bez rekompensaty ze strony Skarbu Państwa, ale to nie powinno się odbywać w ten sposób - powiedział Jacek Sasin, wicepremier, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, odnosząc się do wypowiadanych umów przez Taurona. - Zmiana sprzedawcy gazu powinna się odbywać w sposób bezinwazyjny dla odbiorców na zasadzie porozumienia między Tauronem a PGNiG - podkreślił.