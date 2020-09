Wzrost sprzedaży niemal zahamował. "Negatywna niespodzianka"

Jeśli chodzi o ceny bieżące, to sprzedaż detaliczna wzrosła w ubiegłym miesiącu o 0,4 procent rok do roku.

Komentarze i analizy

Analitycy Banku Pekao zwrócili uwagę, że "wzrost sprzedaży detalicznej niemal zahamował w sierpniu". "W ujęciu odsezonowanym był zaledwie 0,2 proc. wyższy niż w lipcu. Poziom sprzedaży był nadal niższy niż w lutym i ok. 3,6 proc. poniżej trendu obserwowanego przed pandemią" - napisali na Twitterze.

Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego stwierdził, że "słabszy wynik od prognoz to efekt m.in. mniejszej sprzedaży samochodów. Instytut SAMAR wskazuje jednak na duże odbicie w pierwszej dekadzie września (prawie 85 proc. rdr)".

Z kolei zdaniem analityków mBanku, dane dotyczące sprzedaży detalicznej w sierpniu to "negatywna niespodzianka". "Roczny wzrost w ujęciu realnym to tylko 0,5 proc. rdr. Choć to nadal 'V', brak dalszych postępów względem poziomu z lutego" - napisali na Twitterze.