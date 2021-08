Sprzedaż detaliczna w lipcu 2021 roku. Najnowsze dane GUS

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2021

Wzrost sprzedaży detalicznej w lipcu 2021 - branże

Ponadto, spadek udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup, przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup "meble, rtv, agd" (z 16,2 proc. przed miesiącem do 14,7 proc.) oraz "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 18,8 proc. do 18,0 proc.). "Wzrost udziału sprzedaży przez internet raportowały jedynie jednostki z grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 18,6 proc. przed miesiącem do 19,7 proc.)" - wyjaśniono w komentarzu.

Sprzedaż detaliczna w lipcu 2021 - komentarze ekonomistów

Jego zdaniem "globalna gospodarka, szczególnie Azja, wytraca impet". "Do tego nadal wysoka niepewność co do przebiegu pandemii. To w pewnym stopniu niweluje efekt wzrostu bieżącej inflacji i nie zachęca do podwyżek stóp"- stwierdził.