Sprzedaż detaliczna rośnie wolniej od oczekiwań. Najnowsze dane ze sklepów

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2021

W minionym miesiącu w porównaniu z listopadem 2021 roku odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez internet - o 3,2 proc. Jednocześnie "udział tej sprzedaży zmniejszył się z 11,4 proc. w listopadzie do 10,2 proc. w grudniu 2021 r". "Największy spadek udziału sprzedaży wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 28,6 proc. przed miesiącem do 24,0 proc.), 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (odpowiednio z 26,6 proc. do 23,2 proc.) oraz 'meble, rtv, agd' (z 20,3 proc. do 17,5 proc.)" - czytamy.