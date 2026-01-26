Sprzedaż detaliczna, PKB i stopa bezrobocia. Taki będzie tydzień w gospodarce

Adam Glapiński o inflacji w Polsce Źródło: TVN24

W poniedziałek o godz. 10.00 NBP przedstawi najnowsze badanie z sektora przedsiębiorstw ("Szybki Monitoring"), a GUS dopełni dane makro za grudzień o odczytem sprzedaży detalicznej.

Stopa bezrobocia i sprzedaż detaliczna

We wtorek w Biuletynie Statystycznym GUS opublikuje oficjalne wyliczenie stopy bezrobocia za XII (szacunek resortu pracy z początku miesiąca: 5,7 proc. vs poprzednio 5,6 proc.), a także m.in. dane o zamówieniach w przemyśle. Z kolei w piątek napłynie wstępny odczyt PKB za 2025 r. (dane za sam IV kw. pojawią się dopiero 12 lutego).

Według konsensusu PAP Biznes sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w grudniu 2025 r. wzrosła w Polsce o 5,6 proc. rdr, a mdm wzrosła o 12,8 proc. wobec poprzednio 3,1 proc. rdr i -3,3 proc. mdm.

Opublikowane w poprzednim tygodniu dane z polskiej gospodarki wskazują na utrzymanie się solidnej koniunktury w końcówce roku.

Dane GUS o PKB

"Dane z przemysłu i budownictwa były na tyle zaskakujące, że przesuwają szacunki PKB w końcówce roku i w całym 2025 r. Po dzisiejszych danych możemy spodziewać się, że wzrost gospodarczy w IV kwartale dobił do 4 proc. rdr a w całym 2025 r. wyniósł 3,6 proc. Biorąc pod uwagę skłonność wstępnych danych o rocznym PKB do zaskakiwania w górę, nie zdziwiłoby nas ani trochę, gdyby w przyszły piątek GUS podał, że polska gospodarka urosła o 3,7 proc. To również oznacza, że prognozy wzrostu PKB na ten rok są generalnie zbyt zachowawcze i upragniona „czwórka z przodu” powinna być bazowym scenariuszem" - komentowali po danych ekonomiści Banku Pekao.

"Grudniowe dane sugerują, że wzrost koniunktury jest coraz bardziej zdywersyfikowany i zaczyna się opierać na kilku filarach. Szacujemy, że wzrost PKB w IV kw. 2025 r. był zbliżony do 4 proc. rdr, a w całym 2025 gospodarka rozwijała się w średnim tempie ok. 3,6 proc. W 2026 liczymy na niewielkie przyspieszenie, głównie za sprawą wyraźnego wzrostu inwestycji, przy wciąż solidnym wzroście konsumpcji" - oceniają ekonomiści ING.

Ekonomiści Santandera szacują, że wzrost PKB Polski w 2025 r. na poziomie 3,6 proc. rdr oznaczałby dynamikę PKB w samym IV kw. ok. 3,8-4,1 proc. rdr, a 3,7 proc. dawałoby 4,2-4,5 proc.

Dane MF i sprzedaż obligacji

W środę Ministerstwo Finansów przeprowadzi ostatni w styczniu przetarg sprzedaży obligacji. Dwie pierwsze aukcje SPW w 2026 r. cieszyły się mocnym zainteresowaniem inwestorów - MF plasował papiery za ok. 13,7 mld zł (łącznie ze sprzedażą dodatkową), a popyt na regularnej aukcji wyraźnie przewyższał 12 mld z podaż (bid to cover 1,45 i 1,85).

W piątek resort finansów poinformuje o planach emisji długu na luty.

