Sprzedaż detaliczna w październiku. Nowe dane ze sklepów

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładał wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 1,5 proc. rok do roku. W cenach bieżących analitycy spodziewali się wzrostu o 4,5 proc. rok do roku, tymczasem sięgnął 4,8 proc.

Dla porównania we wrześniu br. sprzedaż detaliczna w cenach stałych spadła o 0,3 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 proc.

Sprzedaż detaliczna - październik 2023 roku

"Kolejne dane potwierdzające moc konsumenta"

Ekonomiści PKO Banku Polskiego napisali, że "sprzedaż detaliczna powraca do wzrostów i to z dużym przytupem". "W październiku w ujęciu realnym sprzedaż wzrosła o 2,8 proc. r/r, silniej od oczekiwań. To pierwszy wzrost (r/r) od grudnia 2022 i dowód, że konsumpcja prywatna wchodzi w fazę solidnego ożywienia. Wiatrem w żagle są dla niej rosnące (realnie) dochody i coraz lepsze nastroje gospodarstw domowych" - czytamy we wpisie przedstawicieli tego banku w serwisie X (dawniej Twitter).