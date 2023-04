Są nowe dane ze sklepów. Polska na podium

czytaj dalej

Do Polski nadal nie popłynęły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Przy optymistycznym założeniu, że Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym jest zgoda z Konstytucją RP, pozyskanie środków z KPO jest możliwe pewnie pod koniec wakacji - powiedział we wtorek w Radiu Plus minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. Minister mówił też o możliwym "proporcjonalnym obniżeniu" kar za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.