Bardzo słaba sprzedaż detaliczna. Najnowsze dane ze sklepów

Sprzedaż przez internet

GUS podał, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 22,9 proc. przed miesiącem do 26,3 proc.), "tekstylia, odzież, obuwie" (odpowiednio z 21,5 proc. do 22,1 proc.).

Sprzedaż detaliczna w lutym 2023 - komentarze

"W lutym spadek sprzedaży detalicznej aż o 5,0%r/r (konsensus: -1,4%). Wysoka inflacja zbiera żniwo, a konsumenci ograniczają wydatki. Drugi miesiąc z rzędu spadła sprzedaż żywności. W 1kw23 odnotujemy kolejny spadek konsumpcji w ujęciu rocznym, co przyczyni się do spadku PKB" - napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Dodał też: "Warto zwrócić uwagę na to, że w lutym mieliśmy słabą sprzedaż już nie tylko dóbr trwałego użytku, tak jak to było przez większą część ubiegłego roku. Spadki mamy też na dobrach podstawowych - tu warto zwrócić uwagę na spadek zakupów żywności w ujęciu realnym".

"Jeżeli połączymy te dane z danymi o produkcji przemysłowej, gdzie też mieliśmy mocny spadek, to rysuje się obraz dosyć słabego I kw. 2023 r. Nasze prognozy, ale i większość prognoz na rynku, zakłada spadek PKB w I kw. w ujęciu rocznym. Teraz wydaje się jednak, że może być on nieco głębszy niż wcześniej zakładano - być może będzie to spadek o ok. 1,5-2 proc., a nie ok. 1 proc., jak do niedawna się wydawało" - podkreślił Antoniak.