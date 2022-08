"Lipiec był jednak wyjątkowy". Dane dotyczące sprzedaży cukru

Sprzedaż cukru w lipcu w sklepach osiedlowych była o 83 procent wyższa rok do roku i przekroczyła 13 milionów kilogramów - podało Centrum Monitorowania Rynku. Dodało także, że wartość sprzedanego cukru była trzykrotnie wyższa niż w lipcu 2021 roku.

Według Centrum Monitorowania Rynku (CMR) w lipcu 2022 r. ilość sprzedanego cukru w sklepach małoformatowych osiągnął rekordowy poziom 13,3 mln kg. - Znacznie większy popyt na cukier to efekt doniesień o brakach dostępności i limitach na ten produkt w dyskontach, a także obaw o dalsze podwyżki. Najmocniej wzrosła sprzedaż zwykłego cukru białego (który odpowiada za 95 procent wolumenu sprzedaży cukru w tym kanale sprzedaży), ale gorączka cukrowa objęła też cukier trzcinowy, a także cukier puder - przekazała Magdalena Wilgatek z CMR.

"Sprzedaż była wówczas trzy razy wyższa"

Jak wskazała, lato to czas, kiedy przygotowuje się przetwory, więc w tym czasie sprzedaż cukru zawsze jest wyższa niż w pozostałych miesiącach (średnio o 20-30 proc.). - Tegoroczny lipiec był jednak wyjątkowy - ilość sprzedanego cukru była o 83 procent wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa razy wyższa niż w czerwcu 2022 roku - zauważyła.

Dodała, że na co ósmym paragonie pojawiało się 10 lub więcej kilogramów cukru. Przybyło też klientów, którzy przychodzili do sklepu tylko po cukier. Według CMR w szczycie paniki cukrowej co czwarta osoba kupująca cukier nie sięgała po żadne inne produkty.