Coraz więcej wyroków frankowych. Wiadomo, ile z nich było korzystnych dla kredytobiorców

Z danych, do których dotarli prawnicy wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. zapadło 11 187 wyroków, z czego aż 10 850 (97 proc.) było korzystnych dla kredytobiorców . W 303 (2,7 proc.) sprawach wygrały banki, a tylko w 34 (0,3 proc.) przypadkach sądy II instancji uchyliły wyrok sądu I instancji i przekazały sprawę do ponownego rozstrzygnięcia - podała kancelaria Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy.

Wyroki w sprawach frankowych - dane za 3 kwartały 2023 roku

Sprawy o kredyty frankowe - co dalej?

Frankowicze - czy warto iść do sądu?

Jeszcze w czerwcu w rozmowie z TVN24 Biznes dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik, autor bloga "Subiektywnie o finansach", mówił, czy w związku z wyrokami TSUE warto iść do sądu? - To zależy od tego, jaka jest alternatywa - stwierdził.

- Jeśli alternatywą byłaby ugoda, która jest niedużo gorsza od tego, co można uzyskać w sądzie, to zawsze lepiej się dogadać. Po tych ostatnich wyrokach TSUE stan gry jest taki, że w zasadzie każdy kredytobiorca frankowy może uzyskać kredyt bez odsetek. Więc alternatywna ugoda musiałaby być bardzo dobra, żeby była opcją dla orzeczenia nieważności umowy - wyjaśnił.

Jego zdaniem z punktu widzenia klienta minusem jest to, że to kosztuje. - Prawnicy, którzy się specjalizują w sprawach frankowych, ze względu na gigantyczny popyt dość drogo wyceniają swoje usługi. Słyszałem o kwotach 20-30 tysięcy złotych od sprawy. No i oczywiście to trwa dużo czasu - gdyby pójść dziś do sądu, to trudno byłoby liczyć na prawomocny wyrok przed upływem 3-4 lat, a być może dłużej - stwierdził Samcik.