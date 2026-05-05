Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesza znanego syndyka

Ministerstwo Sprawiedliwości
Żurek o Boguckim: nadprezydent i głównodowodzący
Źródło: TVN24
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesiło licencję doradcy restrukturyzacyjnego - między innymi Getin Banku i IDEA Banku - Marcina Kubiczka. Resort uzasadnił decyzję potrzebą ochrony toku postępowań upadłościowych oraz interesów ich uczestników. Syndyk zapowiedział odwołanie się od sprawy.

Jak przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie, zawieszenie nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym w poniedziałek "w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego".

Ministerstwo: wstrzymanie uprawnień

"Na obecnym etapie Minister Sprawiedliwości uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymaga podjęcia środka o charakterze zabezpieczającym, służącego ochronie prawidłowego toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz interesów ich uczestników" - stwierdzono.

W trakcie dochodzenia w sprawie Getin Noble Banku i IDEA Banku ministerstwo stwierdziło m.in. "poważne nieprawidłowości w rozliczaniu i wysokości wydatków w prowadzonych przez doradcę postępowaniach upadłościowych, w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej i wydatków o charakterze public relations".

Materiał dowodowy miał również wskazywać na nieprawidłowości dotyczące czynności syndyka w postępowaniach sądowych przeciwko frankowiczom. Resort poinformował w oświadczeniu, że zawieszenie licencji Kubiczka oznacza "wstrzymanie możliwości wykonywania uprawnień doradcy restrukturyzacyjnego", a sprawy, którymi się zajmował, będą prowadzone dalej przez "właściwe sądy upadłościowe i restrukturyzacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami".

Robert Zieliński

Oświadczenie Kubiczka

Marcin Kubiczek potwierdził w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie, że otrzymał "decyzję administracyjną wydaną przez Wiceministra Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia moich praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 244".

Jak podkreślił, zawieszenie licencji "nie oznacza unieważnienia dotychczasowych czynności ani przerwania prowadzonych przeze mnie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych".

"Wszystkie postępowania będą kontynuowane zgodnie z prawem i pod nadzorem sądów, a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i uzasadnione interesy uczestników prowadzonych przeze mnie postępowań pozostają zachowane. W najbliższych dniach (maksymalnie tygodniach) portfolio postępowań, w których stopień zaspokojenia wierzycieli wyniesie 100 proc., zwiększy się o kolejne cztery" - poinformował.

Syndyk zapewnił, że w trakcie jego działalności, prowadził spory, które "były rozstrzygane na moją korzyść na drodze sądowej — w tym poprzez publikację sprostowań czy uzyskiwanie zabezpieczeń majątkowych — co potwierdza, że moje działania podlegały skutecznej kontroli prawnej i mieściły się w granicach obowiązujących przepisów".

Syndyk: decyzja nie jest ostateczna

Według doradcy decyzja resortu "ma charakter środka tymczasowego i w żaden sposób nie przesądza o zasadności jakichkolwiek przesłanek rozpatrywanych w trakcie prowadzonych postępowań". "(...) Decyzja ta nie jest ani ostateczna, ani prawomocna i podlega kontroli instancyjnej, również w zakresie zastosowanego środka tymczasowego i została wydana wbrew stanowisku organizacji społecznych" - zaznaczył.

Kubiczek zauważył, że stanowisko ministerstwa "nie przesądza w żaden sposób o jakichkolwiek nieprawidłowościach działań podejmowanych w prowadzonych przeze mnie postępowaniach" oraz, że zostało wydane "bez prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, w oparciu o który wyprowadzono jaskrawie mylne wnioski co do zaistnienia przesłanek jej wydania".

Syndyk zamierza skorzystać "ze wszystkich przewidzianych prawem środków odwoławczych" w celu niezwłocznego uchylenia decyzji.

Zatrzymanie Kubiczka

W połowie kwietnia policja zatrzymała doradcę na wniosek prokuratury. Jak wynikało z nieoficjalnych informacji, do których dotarła redakcja tvn24.pl, chodziło o przesłuchanie w charakterze świadka do sprawy upadku znanego dewelopera HREIT.

Marcin Kubiczek jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych polskich syndyków. Postępowanie przeciwko niemu w Ministerstwie Sprawiedliwości trwało od 2025 r.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

