Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie

Minister Rolnictwa: Jest chęć spotkania się Wielgomasa z KOWR

Krajewski przypomniał na antenie TVN24, że w środę KOWR wysłał pismo do właściciela działki Piotra Wielgomasa i jest już na nią odpowiedź, w której Wielgomas wyraził chęć spotkania. . - Takie spotkanie ma się odbyć w najbliższą środę o godz. 8 w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - oświadczył minister.

- Jeżeli pojawią się jakieś propozycje, które nie będą narażać budżetu na stratę, warto o nich rozmawiać. Chociażby jest temat wymiany gruntów. Zawsze można dokonać wymiany gruntów, jeśli ktoś musi się zrzec ziemi i przekazać ją na takie inwestycje jak CPK. KOWR może zaproponować wymianę gruntów - zaznaczył Krajewski.

- Zawsze można dokonać wymiany gruntów, jeżeli ktoś określi, że w tym miejscu z ziemi musi się rzec, musi ją przekazać na właśnie takie inwestycje, jak chociażby CPK, a Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarządza całym zasobem własności rolnej Skarbu Państwa i może zaproponować wymianę gruntów - tłumaczył.

- Ważny jest zapis, że tę działkę można odzyskać, bo ogólnie musimy powiedzieć, jeżeli zmienia się przeznaczenie, charakter użytkowania działki, wtedy można swobodnie ją odzyskać - dodał Stefan Krajewski.

W czwartek Piotr Wielgomas, właściciel działki w Zabłotni, przekazał "Faktom" TVN, że otrzymał pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jest gotowy się spotkać z przedstawicielami KOWR, by porozmawiać w sprawie sprzedaży działki potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

"Tak, otrzymałem pismo z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dziś o godzinie 14:55. Zapytanie dotyczyło możliwości spotkania w sprawie omówienia warunków odsprzedaży działki w Zabłotni. Potwierdziłem pełną gotowość spotkania, a miejsce i datę mamy potwierdzić z KOWR-em telefonicznie" - przekazał w czwartek Piotr Wielgomas w odpowiedzi na zapytanie "Faktów" TVN.

Na pytanie, czy jest gotowy zwrócić działkę, a jeśli tak, to po jakiej cenie, odparł: "Oczywiście, jestem gotowy do rozmów w przedmiotowej sprawie. Odpowiedziałem KOWR i CPK że jestem chętny na spotkanie". Dodał też, że "jeżeli rzeczywiście działka ma strategiczne znaczenie - o czym dotąd nie wiedziałem - organy mają prawo odkupu na warunkach zapisanych w umowie".

Oświadczenie Piotra Wielgomasa

Wirtualna Polska napisała w poniedziałek, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według WP, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży opiewająca na 22,8 mln zł została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Piotr Wielgomas napisał we wtorek w oświadczeniu, że KOWR może odkupić działkę w każdej chwili do grudnia 2028 r., bo takie prawo zostało zastrzeżone w umowie sprzedaży. Jednocześnie podkreślił, że w momencie nabycia działki nie miał świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK.

Przypomniał, że w umowie jest też 15-letni zakaz zbywania nieruchomości i obowiązek osobistego prowadzenia tam działalności rolniczej. Zaznaczył, że każdy prowadzący produkcję rolną na gruntach dzierżawionych od KOWR i kto zamierza rozwijać działalność, chce nabyć dzierżawione nieruchomości na własność. Wielgomas był dzierżawcą działki od 2008 r.

Rząd chce odzyskać działkę pod CPK. Brak porozumienia może kosztować Skarb Państwa miliony

Przedstawiciele CPK poinformowali w poniedziałek, że już poprzedni zarząd bezskutecznie domagał się od KOWR przekazania działki. Od lipca 2025 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR przy sprzedaży działki. Pomimo komplikacji przedstawiciele CPK zapewniają, że inwestycja nie jest zagrożona, ponieważ w razie braku porozumienia działka zostanie przejęta administracyjnie za odszkodowaniem, co jednak spowoduje straty finansowe dla Skarbu Państwa.

Podczas środowej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury, Maciej Lasek, poinformował, że obecnie KOWR prowadzi rozmowy z Piotrem Wielgomasem, właścicielem działki i wiceprezesem Dawtony. Szef KOWR Henryk Smolarz zapowiedział w środę, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpi do Piotra Wielgomasa, o dobrowolny zwrot nieruchomości, powołując się na rychłe zmiany w przeznaczeniu terenu, które aktywują klauzulę odkupu zawartą w umowie. Prezes CPK Filip Czernicki zaznaczył z kolei, że Skarb Państwa poniesie stratę finansową, jeśli działki nie da się odkupić po cenie, za jaką została sprzedana, gdyż nieruchomość, która mogła zostać przekazana spółce przez KOWR bezpłatnie, będzie musiała zostać wykupiona.

