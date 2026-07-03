Z kraju Donald Tusk o działalności Andrzeja Dudy: poza wszelkimi standardami lobbystyczne praktyki Wiktor Knowski |

Tusk o działalności byłego prezydenta Andrzeja Dudy: to są praktyki niedopuszczalne, projekt skompromitowany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa / PAP

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- To, co były prezydent pan Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm, która ubiega się w konsekwencji o kontrakty państwowe w związku z planami budowy fabryki, która miałaby budować rakiety na licencji ukraińskiej, mówię o tej nieszczęsnej wizycie pana Dudy, lobbystycznej wizycie, w agencji uzbrojenia, to są praktyki niedopuszczalne - powiedział premier.

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Tusk: projekt został skompromitowany

W czwartek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informowała, że szef Agencji Uzbrojenia gen. dyw. Artur Kuptel spotkał się z b. prezydentem Andrzejem Dudą, który - według mediów - przybył w towarzystwie założyciela fintechu ZEN.com. Wszystkie procedury zadziałały, generał złożył meldunek do służb - zaznaczyła wtedy wiceminister.

- Zarekomendowałem także ministrowi obrony narodowej, aby w sposób jednoznaczny przeciął wszelkie ryzyka związane z praktykami lobbystycznymi - poinformował Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej.

- Nawet jeśli projekt miał ręce i nogi to został skompromitowany przez takie poza wszelkimi standardami lobbystyczne praktyki. Oczekiwalibyśmy od byłego prezydenta zupełnie innych zachowań - powiedział.

Premier wskazał, że "mamy dość wysoki deficyt, mamy sytuację finansową taką dość napiętą". - Wydajemy rekordową ilość pieniędzy na obronę i to wszystko musi być absolutnie czyste jak kryształ, jak łza - zaznaczył. W związku z tym, zdaniem Tuska, "ta firma, która uznała, że pan Duda będzie świetnym lobbystą, może sobie rzeczywiście pogratulować, bo właśnie straciła szansę". - Apeluję do wszystkich, aby nie szukali tego typu dróg, bo to do niczego sensownego nie doprowadzi - podsumował szef rządu.

Duda zabrał na spotkanie założyciela ZEN.com

We wtorek "Rzeczpospolita", powołując się na swoje źródła, informowała, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z gen. Kuptelem. Według dziennika na spotkaniu obecny miał być także Dawid Rożek, założyciel fintechu ZEN.com, spółki, której działalności przygląda się prokuratura. "Choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego" - przekazywała "Rz".

Według rozmówców dziennika spotkanie dotyczyło m.in. tematu dronów, które mogłyby trafić do armii. - Zachowywali się jak komiwojażerowie (agenci handlowi - red.) - relacjonowała osoba znająca kulisy spotkania. "Rzeczpospolita" podkreśliła, że był to wysoce niestandardowy tryb prezentacji sprzętu wojskowego, który mógłby zostać zakupiony przez wojsko.

Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka relacjonowała w czwartek na antenie TVN24, że generał "pytał, czy może spotkać się z byłym prezydentem". Dodała, że - z tego, co wie - "generał Kuptel nie był świadomy, że pan prezydent Duda przybędzie w towarzystwie innych osób". - Z relacji pana generała Kuptela wiem, że na dzień dobry towarzyszących panu prezydentowi wyprosił i rozmawiał tylko z panem prezydentem - podkreślała Sobkowiak-Czarnecka w TVN24.

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Wiceszefowa MON dopytywana wtedy, na jaki temat rozmawiano na spotkaniu, odpowiedziała, że "pan prezydent przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego, co tam się dzieje".

Działalność byłego prezydenta Dudy

Andrzej Duda od października 2025 r. jest członkiem rady nadzorczej w fintechu ZEN.com. Według mediów UAB ZEN.COM to spółka założona na Litwie przez Polaków. W czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.COM. Jak poinformowano, dotyczy ono "udzielenia pomocy do popełnienia przestępstw polegających na uczestnictwie osób przebywających na terytorium RP w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie tym osobom systemu płatności elektronicznych ZEN, a tym samym umożliwienie im dokonywania wpłat środków pieniężnych na rzecz podmiotów urządzających zagraniczne gry hazardowe".

Były prezydent Andrzej Duda stara się sprawdzić w biznesie Źródło zdjęcia: Adam Warżawa / PAP