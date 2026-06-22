Z kraju Apel biznesu w sprawie Ukrainy. "Nie możemy tego zmarnować" Oprac. Wiktor Knowski |

Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu, o relacjach polsko-ukraińskich Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: industryviews/Shutterstock

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- Napięcia mogą się zdarzać, nieporozumienia mogą się zdarzać, to jest część rzeczywistości biznesowej. Ale trzeba umieć rozmawiać, kiedy ten konflikt eskaluje - powiedział na antenie TVN24 Wojciech Kostrzewa, prezes zarządu PRB.

Kostrzewa mówił o relacjach polsko-ukraińskich z perspektywy świata biznesu. W ostatnim czasie sytuacja polityczna między dwoma krajami pozostaje napięta z powodu sporu o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA", w wyniku którego w piątek prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Kostrzewa podkreślił, że władze obu państw powinny "działać na rzecz deeskalacji". Jego zdaniem jest to szczególnie istotne dla odbudowy Ukrainy i udziału w tym projekcie polskich przedsiębiorstw.

Tematy te będą omawiane w tym tygodniu w Gdańsku w trakcie organizowanej przez Polskę Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy.

Konferencja na rzecz Ukrainy w Gdańsku

Celem konferencji jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, a także pobudzenie inwestycji na rzecz ukraińskich przedsiębiorstw. Rządowo-biznesowe wydarzenie skoncentruje się na sektorach najbardziej dotkniętych rosyjską agresją: energetyce, infrastrukturze krytycznej i logistyce.

- To jest najważniejsze spotkanie politycznych i gospodarczych reprezentantów ponad 40 państw - ocenił Kostrzewa. Dodał, że w trakcie konferencji będą oni rozmawiali o tym, jak "odbudować i przebudować Ukrainę".

"Konferencja zaprojektowana jako platforma o dużym znaczeniu dla ułatwiania inwestycji, zgromadzi międzynarodowych, państwowych i prywatnych inwestorów w celu przyspieszenia transakcji i zapewnienia podstaw dla długoterminowej transformacji gospodarczej" - podano na stronach konferencji.

- My jesteśmy częścią jednego ekosystemu. Ten milion pracowników z Ukrainy, którzy pracują dla polskich firm, oraz ponad 100 tysięcy w różnej formie funkcjonujących firm ukraińskich na terenie Polski, to jest wielki kapitał i nie możemy tego zmarnować - powiedział Kostrzewa.

Co z Ukraińcami na polskim rynku pracy?

Pytany o możliwy problem odchodzenia Ukraińców z polskiego rynku pracy, szef PRB stwierdził, że jest to "wielkie zadanie dla nas, przedsiębiorców, którzy współpracują z pracownikami z Ukrainy, żeby do tego nie dopuścić.

- Nie możemy zostawić pola radykałom - po obu stronach - którzy mają na celu działanie, które ma zniszczyć dobre współprace między Polską a Ukrainą - powiedział.

Dodał, że odbudowa Ukrainy nie będzie możliwa "bez dobrej współpracy prywatnego biznesu oraz międzynarodowych i krajowych instytucji".

Apel polskiego biznesu

W związku z konfliktem głos zabrali polscy przedsiębiorcy. "Rada Przedsiębiorczości z rosnącym niepokojem obserwuje widoczną w ostatnich tygodniach oraz dniach eskalację napięć w relacjach pomiędzy Polską i Ukrainą. Wierzymy, że dialog i współpraca pozostają najlepszą drogą do ich przezwyciężania" - napisali w apelu wystosowanym w niedzielę.

Rada zaapelowała do władz Polski i Ukrainy "o działania sprzyjające ograniczaniu napięć oraz wzmacnianiu współpracy gospodarczej i instytucjonalnej". Podkreślono też powagę sytuacji i wyzwania dla regionu.

Wskazali potrzebę "odpowiedzialnego przywództwa, wzajemnego szacunku oraz koncentracji na tym, co nas łączy". Rada Przedsiębiorczości zadeklarowała także "gotowość do wspierania wszelkich inicjatyw służących dialogowi, współpracy gospodarczej oraz budowaniu trwałego partnerstwa między Polską i Ukrainą".

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