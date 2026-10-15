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Z kraju

Spór o szczepionki dla Polski i zablokowane pieniądze dla lotniczej agencji. Jest zapowiedź sądu

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Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska
Blokada środków dla PAŻP. Donald Tusk komentuje działania po wyroku belgijskiego sądu w sporze Pfizer-Polska
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Belgijski sąd zapowiedział, że do 26 listopada orzeknie w sprawie sprzeciwu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) wobec zajęcia jej środków na rzecz koncernu farmaceutycznego Pfizer. Sprawa ma związek ze sporem o szczepionki przeciwko COVID-19, których Polska nie odebrała.

1 kwietnia br. belgijski sąd orzekł na korzyść koncernu farmaceutycznego, nakazując Polsce odebranie około 64 mln dawek szczepionek i zapłacenie koncernowi 5 mld 644 mln zł. 1 lipca Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała PAŻP, że w związku z wyrokiem zajęte zostały konta, na które spływają środki z opłat nawigacyjnych.

PAŻP złożył sprzeciw, w sprawie którego we wtorek przed Francuskojęzycznym Sądem Pierwszej Instancji w Brukseli odbyła się rozprawa. Sędzia ogłosiła po niej, że podejmie decyzję najpóźniej do 26 listopada.

Pożyczka na 1,5 miliarda złotych

Obrońca Pfizera Hakim Boularbah dowodził podczas rozprawy, że sprawa nie jest tak pilna jak do tej pory przedstawiała ją strona polska, ponieważ rząd udzieli PAŻP-owi niskooprocentowanej pożyczki na 1,5 mld zł, która pokryje bieżącą działalność agencji.

Z kolei przedstawicielka strony polskiej, mecenas Joanna Kolber dowodziła, że pożyczka od rządu jest potencjalna, ponieważ rząd przygotował na razie zapisy w projekcie ustawy okołobudżetowej na 2027 r. Ich przyjęcie przez polski parlament nie jest przesądzone, nadal więc wykonywanie zadań przez PAŻP związanych z kontrolą ruchu lotniczego jest zagrożone.

Obecna na rozprawie prezeska PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak nie chciała komentować jej przebiegu.

W przesłanym komunikacie PAŻP podtrzymała stanowisko, że zajęcie należności jest pozbawione podstaw prawnych. "Agencja nie jest stroną sporu między Pfizer a państwem polskim i nie odpowiada za zobowiązania będące jego przedmiotem. Środki objęte zajęciem stanowią przychody Agencji przeznaczone na finansowanie służb żeglugi powietrznej oraz zapewnienie bezpiecznego i ciągłego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej" - zaznaczyła.

Nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19

Przed tym samym sądem w Belgii toczy się sprawa Rumunii, której belgijski sąd nakazał zapłacenie na rzecz Pfizera kwoty około 600 mln euro za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Koncern także w tym przypadku wyegzekwował wyrok poprzez zajęcie mienia związanego z kontrolą ruchu lotniczego.

Zarówno Polska, jak i Rumunia powołują się na Dodatkowy Protokół pomiędzy Belgią a Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia, a który ma wzmocnić immunitet tej organizacji. Dotyczy on przywilejów i immunitetów tej organizacji.

Nowe przepisy mają chronić środki z opłat trasowych, które Eurocontrol pobiera od linii lotniczych i następnie przekazuje państwom członkowskim. Protokół stanowi, że środki te - podobnie jak majątek i rachunki bankowe Eurocontrol - nie będą mogły zostać zajęte przez wierzycieli. Jednocześnie organizacja nie będzie mogła zrzec się ochrony prawnej w odniesieniu do należności przysługujących państwom członkowskim, przede wszystkim z tytułu opłat trasowych pobieranych w ich imieniu. Oznacza to, że środki przekazywane przez Eurocontrol państwom członkowskim mają być objęte taką samą ochroną jak majątek samej organizacji.

Spór prawny dotyczy m.in. tego, czy nowe przepisy działają wstecz wobec zajęć dokonanych w lipcu. Obrońcy Pfizera w czwartek apelowali do sądu o to, by ten skierował w tej sprawie pytania prejudycjalne do sądu konstytucyjnego. Jednocześnie podtrzymywali, że nie ma podstaw prawnych do zawieszenia wykonania wyroku w tym czasie.

Źródło: PAP
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Tagi:
PfizerCovid-19SzczepieniaSzczepionkiSzczepionka na koronawirusa
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